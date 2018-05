Londres: Un Sénégalais condamné à 13 ans de prison pour avoir attenté à la vie de sa compagne

Racine Ndiaye, 43 ans a été condamné le 4 mai dernier à 13 ans de prison ferme par un Tribunal londonien. Le jeune homme (photo) avait attenté à la vie de son ex- compagne.



Les faits se sont passés le 21 novembre 2017 aux environs de 21 heures. Ce jour-là, apprend-on des médias britanniques, Racine Ndiaye, un Sénégalais résident à South Norwood, a tenté d'entrer par effraction dans la maison de son ex-compagne Croydon. Cette dernière craignant pour sa vie, a appelé la police et Ndiaye a fui les lieux avant leur arrivée.



Plus tard, après le départ de la police, il est retourné à la maison et, est entré par une fenêtre. Il a pris un couteau dans la cuisine. La victime qui était en haut, l’a vu et a couru dans la salle de bain et a verrouillé la porte.



Quand elle a commencé à grimper par la fenêtre pour tenter de s'échapper, Ndiaye lui a donné un coup de pied et ce, alors qu'elle tenait le rebord de la fenêtre.



Elle est tombée par terre et elle s’est sortie avec une fracture de la cheville. Malgré tout, Ndiaye a couru pour la rattraper et a commencé à lui donner des coups de poing et des coups de pied à répétition, malgré l'intervention des passants. Alertée, la police a rappliqué sur les lieux, mais l’agresseur a fui avant son arrivée.



La jeune femme s’en est sortie avec de graves des blessures au visage et une cheville cassée. Elle a été évacuée dans un hôpital du sud de Londres. Quant à Ndiaye, il a été arrêté plus tard dans la soirée.



Il a été reconnu coupable le 6 avril par la Cour de Croydon Crown, pour coups dans l'intention de causer des lésions corporelles graves, de cambriolage dans l'intention de commettre et de voies de fait simples.



Lors d'une audience à la Cour de Woolwich Crown le 4 mai, il a été condamné 13 ans de prison ferme.

