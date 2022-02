Lorenzo au stade Abdoulaye Wade: Le "Samba Diabaré Samb" italien dans tous ses états!

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 06:03 | | 0 commentaire(s)|

Plus sénégalais que Lorenzo tu meurs! Cet italien qui est tombé amoureux fou du Sénégal à travers la Coupe du monde 2002 est visible sur les réseaux sociaux avec les chansons de Samba Diabaré Samb. Il parle déjà Ouolof avant de débarquer au Sénégal. "J'avais dit en 2004 que le Sénégal gagnerait la CAN et mon deuxième voeu est réalisé, celui de venir dans ce pays et de communier. J'ai pleuré dans ma chambre et les gens ne cessaient pas de m'apostropher dans la rue. C'était trop fort et émotionnel", a-t-il confié à Leral.