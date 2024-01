Louga : Arrêté par l'Ocrtis, un Chinois avait monté un labo de fabrication de métamphétamines chez lui

Se disant adjoint au chef des travaux à l'usine Rex sise à Keur Momar Sarr, le ressortissant chinois Juan Zhichen a été arrêté par la Division des Opérations de l'Ocrtis, pour fabrication, détention et trafic de métamphétamine en cristal.



Selon "Libération", l'interpellation du mis en cause est consécutive à la saisie des 30g de méthamphétamine en cristal, confiés par un ressortissant chinois, établi à Keur Momar Sarr (Louga), à un tiers qui devait les livrer à une Chinoise à Centenaire (Dakar), tout en ignorant le contenu du parquet.



Alertée, la Division opérationnelle de l'Ocrtis, pour les besoins d'enquête, a mis à contribution la Brs de Louga, qui a finalement interpellé le fournisseur chinois à Louga, à son domicile, où la perquisition de sa chambre a permis de découvrir et de saisir 13 autres grammes du même produit, des substances non encore identifiées, ainsi qu'un mini laboratoire de transformation.