Louga: Birima Mangara plaide pour une industrie culturelle inclusive et dynamique

Lundi 11 Novembre 2024

Birima Mangara, tête de liste nationale de la coalition Pôle alternatif 3e voie – Kiiraay ak Natangué, aux élections législatives de dimanche prochain, a promis, samedi, en cas de victoire, le vote de lois permettant de faire du Sénégal un pôle culturel internationalement reconnu. «Ndiambour est connu pour sa culture. Si nous sommes élus, nous allons faire des propositions de loi qui rendront notre culture plus dynamique, permettant au Sénégal de rayonner dans le monde grâce à la région de Louga», a-t-il déclaré d’après l’Aps, lors de son meeting à Louga, relate L'As.



Il a mis «un accent particulier sur le développement culturel, plaidant pour la mise en place d’une industrie valorisant les richesses artistiques locales». Selon lui, la coalition Kiiraay ak Natangué se positionne en faveur d’un avenir inclusif et prometteur. La tête de liste départementale, Fatoumata Bintou Rassoul, a défendu les priorités sociales de leur programme, insistant sur l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes comme axes centraux. Voter pour la coalition Kiiraay ak Natangué, c’est choisir une Assemblée nationale de rupture, où les préoccupations des populations seront au cœur des politiques publiques, a-t-elle soutenu. Elle a également lancé un appel à la mobilisation des jeunes pour garantir une victoire décisive, le soir du 17 novembre.

