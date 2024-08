Louga: Le GIE 'Bousso Bally Jappal ma Japp International' Élargit son Soutien aux Femmes avec des Financements et Formations Renforcés Depuis sa création en 2020, le GIE "Bousso Bally Jappal ma Japp International" a soutenu plus de 500 femmes dans des projets générateurs de revenus. Sous la direction de Thiané Khoulé, les financements ont augmenté de 200 000 à 1 million de FCFA, avec un focus sur la formation et l'indépendance économique pour réduire l'écart entre les sexes et limiter l'émigration à Louga.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Août 2024 à 19:31 | | 0 commentaire(s)|





