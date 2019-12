Louga: Les partisans de Sira Dia sonnent la mobilisation Les partisans de Siré Dia regroupés autour du mouvement « And ak Sirè » pour soutenir le Président Macky Sall, ont organisé une conférence de presse pour se féliciter du bilan de leur mentor à la tète de La Poste. Leyti Samb et ses camarades ont eux aussi plaidé pour que l’ancien DG de La Poste soit renforcé afin qu’il puisse poursuivre le travail de mobilisation qu’il a entamé….

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|



