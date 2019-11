Louga: Les portes du tribunal défoncées par les maîtres coraniques

C’est une scène inédite qui vient de se dérouler au palais de justice de Louga où le maître coranique, Cheikhouna Gueye dit Khadim et ses cinq autres complices sont en train d'être jugés par le tribunal de grande instance dans l’affaire dite des talibés enchainés de Ndiagne, dans l’arrondissement de Koki.



Vers 12h 40, alors que le parquet a requis 2 ans dont 2 mois ferme contre le Serigne daara et que le juge a mis en délibéré pour le 4 décembre, ses souteneurs, venus d’un peu partout à travers le pays, ont forcé les portes qui étaient jusqu’à ce matin barricadées par les forces de l’ordre.



Mais, ces dernières n’ont pas pu contenir la foule. L’on nous signale que des éléments de la gendarmerie sont venus en renfort.

