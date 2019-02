Louga : Mamadou Mamour Diallo au chevet des sinistrés de Montagne Nord après un incendie

Un grave incendie a ravagé vendredi aux alentours de 23h une dizaine de maisons et causé des dégâts matériels au quartier Montagne Nord à Louga où s’est rendu le directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo.



Le feu dont on ignore l’origine a ravagé des cases en paille et fait beaucoup de dégâts matériels, a constaté l’APS.



Sur place, la première chose visible est le sol brûlé et les supports en bois qui maintenaient les cases. Le feu a tout emporté sur son passage. Des déchets, des débris de zinc et de verre jonchaient le sol.



Les habitants trouvés sur place tentaient de sauver quelques objets, les mines serrées, les visages tristes et quelques fois en colère après avoir tout perdu.



Ils ont reçu, ce samedi, la visite de Mamadou Mamour Diallo, Directeur des domaines et responsable Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) à Louga qui a promis de ‘’trouver une solution définitive à cette situation qui dure depuis plus de six ans’’.



Le leader du mouvement ‘’Dolèle Macky’’ a souligné que ces habitats de fortune ont été construits sous une emprise électrique.



’’Cette zone ne doit pas être habitée. Toutes les personnes qui sont sous l’emprise électrique devront être déplacés et recasées pas loin de ce site et ceux qui ne sont concernés auront des papiers. J’ai pris l’engagement de le faire en rapport avec les services techniques, du gouverneur, du préfet et de la mairie’’, a déclaré M. Diallo.



