Louga : Quand le niébé s’invite dans tous les plats

La région de Louga est une zone de production de niébé par excellence. Avec l’appui technique et financier du projet d’appui aux filières agricoles-extension (PAFA-E), cette spéculation est en train de contribuer considérablement à la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Sous l’effet conjugué d’un appui efficient à la production et d’un renforcement de capacités en technique de transformation et de préparation de mets à base de niébé, la part de consommation de cette légumineuse est passée du simple au double. Dès lors, une diversité de mets s’invite au menu des ménages.



Après une formation en technique de transformation et de préparation de mets à base de niébé avec l’appui du Pafa-E, le niébé occupe désormais une place remarquable dans le menu des ménages. A partir de la torréfaction des graines le « café niébé » est servi au petit déjeuner. Pour le déjeuner, le « riz niébé » est préparé à partir des brisures de niébé. Avec l’enroulé précuit, Les férus de couscous sont servis. Cette diversité de recettes positionne le niébé dans l’alimentation de base des ménages, améliorant ainsi la résilience des ménages face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, la part de la consommation qui avant, était évaluée à 35% se situe maintenant en moyenne à 60% de la production dans les organisations paysannes formées par le Pafa-E.



Cette formation est initiée depuis trois campagnes (2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018). Il faut signaler que cette formation sur la transformation et la préparation de mets à base de niébé, a reçu un accueil très favorable surtout de la part des chefs de ménages. Bien qu’étant des producteurs, ils n’avaient jamais imaginé auparavant que le niébé avait un tel potentiel alimentaire et nutritionnel.



Le projet d’appui aux filières agricoles du ministère de l’Agriculture et de l‘Equipement rural s’est assigné comme mission d’ « améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits agriculteurs et éleveurs, de créer des emplois durables et rémunérateurs pour les jeunes et les femmes ruraux ».



Dans la commune de Kelle Guèye dans le département de Louga, le Pafa-E à travers son Antenne régionale dirigé par le Docteur Aly Bâ SOW, a apporté son expertise au conseil départemental pour la mise en place d’une unité de transformation de niébé d’un coût de 275 millions de nos francs. Une initiative saluée à juste mesure par le premier vice-président du conseil départemental. « Pour la réussite de ce projet de l’institution qui a reçu l’appui financier du programme Lux-Dev, nous aurons besoins de l’implication de tous les acteurs pour une forte augmentation de la production et de la transformation du niébé dans une zone à insécurité alimentaire permanente », a réagi Badara Samb, premier vice-président du Conseil départemental de Louga.









Igfm