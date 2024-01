Louga : Un mort et quatre blessés dans un accident à Keur Boumi Une personne a été tuée et quatre autres blessées lorsque la voiture dans laquelle ils voyageaient ce vendredi a dérapé avant de heurter un arbre, à hauteur de Keur Boumi, un village situé près de Louga (nord), nous a appris l’APS qui cite une source sécuritaire.

‘’Pour une raison encore inconnue, le véhicule de petit modèle a quitté la route et a percuté un arbre’’, a expliqué la même source.



Selon elle, les blessés et le passager décédé sont tous domiciliés à Pire, dans la région de Thiès (ouest).



L’homme ayant péri dans l’accident était âgé de 45 ans. Les blessés ont tous été évacués par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga.



