Louga : Un policier dégaine son arme à feu contre un laveur de voiture Les faits se sont déroulés dans la journée du mardi 19 mars sur la voie qui mène vers le palais de feu El hadji Djily Mbaye à Louga. Après une course poursuite avec un laveur de voiture qui était au volant d'un véhicule, le policier qui traquait le jeune conducteur, certainement las de poursuivre sans succès, n'a trouvé d'autre solution pour le stopper que de dégainer son arme à feu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

C'est ainsi qu'en le tenant en joue, il lui a intimé l'ordre d'obtempérer, rapporte Lougawebmédias.com, repris par le journal Vox Populi. Le jeune chauffeur qui serait sans permis de conduire, est alors vite descendu de sa voiture pour prendre la clé des champs.

Il sera par la suite rattrapé par la police, puis placé en garde-à-vue. Réagissant à cette affaire, la propriétaire du véhicule a expliqué l'avoir confié pour lavage habituel à la station-service. "Je n'ai autorisé personne à conduire mon véhicule, encore moins s'il s'agit ici d'un non titulaire de permis de conduire", a lâché la dame qui dit attendre la décison de son époux qui doit arriver à Louga dans les prochaines heures pour voir quelle suite donner à cette affaire insolite.

