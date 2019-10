Louga : deux jeunes meurent noyés sur la Grande-Côte

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Deux jeunes hommes de 24 et 26 ans originaires de Louga ont trouvé la mort par noyade à la plage de Téral, mardi vers 19 heures, sur la Grande-Côte sénégalaise, non loin de Potou (nord-ouest), rapporte Radio Sénégal (publique).



Les sapeurs-pompiers ont déposé les corps des victimes à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



A leur arrivée sur les lieux du drame, les corps des deux jeunes hommes avaient été sortis de l’eau, selon Radio Sénégal. Ils sont tous les deux originaires de Grand-Louga, un quartier de la capitale du Ndiambour.





Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos