Louga : la coordination régionale du parti “Awalé” exprime son soutien à la suppression du HCCT et du CESE

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

La coordination régionale de Louga (nord) du parti “Awalé” d’Abdourahmane Diouf a exprimé, lundi, son ‘’soutien’’ à la volonté du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, de supprimer le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), a appris l’APS.



‘’ Le parti Awalé exprime son soutien à la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, des institutions budgétivores’’, a déclaré Ahmadou Sow, le coordonnateur régional de cette formation politique alliée du président de la République.



S’exprimant lors d’un point de presse, il a indiqué que ces institutions ne répondent pas aux préoccupations du peuple sénégalais et que leur dissolution est ‘’essentielle’’.



Ahmadou Sow a dans le même temps réaffirmé ‘’l’engagement indéfectible ‘’de la délégation départementale d’Awalé auprès du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



‘’Nous saluons le rôle prépondérant du chef de l’État dans la bonne marche des institutions de la République’’, a également fait savoir le coordonnateur régional dans la région de Louga du parti dirigé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Les partisans d’Abdourahmane Diouf appellent ainsi les Sénégalais à ”soutenir le président de la République dans la mise en œuvre de son projet de développement national et dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et sociales’’, qu’il entend mener.



Parmi celles-ci, le coordonnateur régional d’Awalé cite la ‘’politique de transparence financière et la justice’’ qui, selon lui, sont ‘’des piliers essentiels de bonne gouvernance’’.



Ahmadou Sow a par ailleurs félicité le Premier ministre Ousmane Sonko pour ses ‘’efforts en faveur de la reddition des comptes’’.



‘’La reddition des comptes est un mécanisme important qui permettra au Sénégal de mobiliser des ressources internes pour faire face aux défis urgents et alléger les souffrances des populations’’.

Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook