Louga : les raisons qui doivent inciter à voter AAR Sénégal

Je vote AAR SENEGAL pour un Louga nouveau, pour une santé meilleure avec un plateau médical et technique de qualité, pour une agriculture, un élevage, une pêche capacités débouchant sur une industrialisation laissant place à un cadre d'investissement.



Où la diaspora trouvera le socle pour fructifier son capital et créant ainsi des emplois tant attendus par la jeunesse lougatoise et concourant ainsi au relèvement du pouvoir d'achat des lougatois et lougatoises.



Un tel programme ne pourra être défendu à l'hémicycle demain que des hommes et des femmes de valeurs épris de justice sociale et de développement durable.



Votons et et faisons voter AAR SENEGAL. Merci à tous et à toutes pour les efforts consentis durant la présente campagne législative 2022 qui tire à sa fin.



ABDOULAYE DIOP votre partenaire au quotidien.