Louga-phases nationales : Hersent et Yamatogne en finale

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Les équipes Hersent de Thiès et Yamatogne de Ziguinchor disputeront, samedi, à Louga, la finale des Phases nationales sportives et culturelles des ‘’navétanes’’.

Hersent de Thiès s’est qualifiée grâce à sa victoire, 4-2, sur UAR de Kaolack, aux tirs au but. Le score à la fin du temps réglementaire était de 0 but partout.

Yamatogne a également obtenu sa qualification sur tirs au but (6-5) face à Deggo de Kébémer, aprés un scrore de 0-0 à la fin d temps régelmentaire.



Pour le coach de Yamatogne, Elhadji Bacary Samb, cette finale qui opposera, samedi, son équipe à celle de Hersent ‘’était attendue par les lougatois’’.

Il a félicité ses joueurs qui ont réussi à atteindre la finale pour une première participation. L’entraineur a révélé que ces joueurs étaient crispés. ’’Ils avaient peur de se libérer. Je n’ai pas reconnu l’équipe’’, a-t-il dit.

’’La finale entre Hersent et mon équipe était très attendue par les lougatois. Nous allons l’aborder comme tous les autres matchs. C’est une finale, qu’ils la jouent libérés pour la victoire’’, a-t-il ajouté.

Auteur : Aps

