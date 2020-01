Louga : un véhicule 7 places se renverse et fait 1 mort et 3 blessés graves Une voiture 7 places immatriculée, TH 3499B, a dérapé et s’est renversée, avant-hier, à Louga sur la RN2, au village de Keur Bouma, à hauteur de Kébémer. Un homme âgé de 32 ans, Samba Sarr, âgé de 32 ans, est décédé et 3 autres personnes sont gravement blessées selon L’AS.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos