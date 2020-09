Lourds impacts de la COVID-19 sur l’économie : Ce cri du cœur d’une actrice de la restauration dans un profond désarroi Les impacts négatifs de la pandémie COVID-19 s’étalent de jour en jour. Dans une lettre parvenue à leral.net, transparait un volet presque oublié de la Force COVID-19, pourtant initiée en soutien à plusieurs secteurs impactés. Une actrice du secteur de la restauration dans un profond désarroi lance son cri du cœur

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 19:37

S’il la pandémie de la Covid-19 a impacté l’économie dans sa globalité, il existe des secteurs qui ont payé un lourd tribut à cette maladie.



J’en veux pour exemple notre secteur, le secteur de la restauration, aussi boites de nuit, salle de spectacles , lounges,…) de manière générale.



En effet, le couvre-feu et les mesures successives de respect des gestes barrières puis de fermeture des boites de nuit ont fini de rendre ce secteur, déjà difficile au demeurant, économiquement sinistré.



M’appuyant sur ma propre expérience, j’ai dû pendant les premiers mois du couvre-feu, essayer de soutenir mes employés en puisant sur mes maigres réserves. Les autres charges (électricité qui a certes diminué, loyer, …) sont devenues ingérables, nous rendant familiers à des moratoires et autres arrangements avec nos créanciers.



Il faut également noter que nous organisions régulièrement des prestations des artistes qui s’ils sont dans le même désarroi que nous, malgré le soutien qui leur a été apporté



Finalement, je me pose les questions suivantes : faisons-nous un métier qui doit disparaitre ? Pourquoi l’Etat soutient toutes les professions sauf la nôtre ?



Nous comptons sur la réflexion des autorités sur notre sort

Parce que moi personnellement je me sens enterrée vivante



Delphine Bathily

Gérante de la Villa Krystal

RP du Nirvana



