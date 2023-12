Lutte : Bombardier-Reug-Reug ce dimanche à l’arène nationale, un pari risqué de part et d’autre… Après les grandes affiches du début de saison, l’arène nationale fait place ce dimanche 24 décembre, à un combat de titans opposant Serigne Dia «Bombardier» (Mbour) à Reug-Reug (Thiaroye-sur-Mer). Ce combat concocté par le promoteur Jamaïcain. Jamaïcain est un choc intergénérationnel

L ’arène accueille sa dernière et grande affiche de l’année avec le grand combat qui oppose ce dimanche 24 décembre à l’Arène nationale, Bombardier de Mbour et Reug Reug de Thiaroye sur mer. Cette affiche concoctée par Jamaïcain fera encore date dans la marche de l’arène. Ce, au regard du style tout à fait opposé des deux protagonistes mais aussi des enjeux dans leurs parcours respectifs.



Au vu de l’expérience, le champion thiaroyois portera les habits de challenger et aura le défi de s’imposer pour effacer sa toute première défaite subie en 17 combats devant Sa Thiès lors de la saison écoulée. Ce premier revers enregistré dans sa carrière n’a toutefois rien entachée sur son élogieux palmarès marqué par une invincibilité de 11 ans.



Toutefois, ce revers impose, au successeur de l’ancien champion Pape Kane de Thiaroye, l’obligation de se racheter et de poursuivre sa marche vers le cercle des VIP et ensuite prétendre légitimement à la couronne de Roi. Rompu aussi bien dans la lutte simple et en lutte avec frappe, le génie de thiaroyois s’est taillé une carapace de guerrier à la pratique de la MMA, cet art martial dont il excelle et qui donne libre cours à presque tous les coups.



Ses bagages techniques et sa force athlétique ne seront nullement de trop devant son expérimenté adversaire. Dans ses dernières sorties, Reug Reug affiche déjà une grande confiance et a affirmé qu’il s’exprime mieux devant les poids lourds. Elton et Gris 2 qu’il a terrassés avec une grande finesse technique peuvent témoigner de ses capacités.





S’il est au crépuscule de son art, Serigne Dia «Bombardier» n’en reste toutefois pas une proie facile pour ne pas dire un redoutable client. Son vécu, sa masse pondérable sa force athlétique et surtout son mental sont, en ne pas douter, la marque de fabrique. Ce qui lui a permis de freiner l’ascension d’ambitieux lutteurs.



Parmi eux, on peut citer Mohamed Ndao «Tyson» qu’il a réussi à stopper en 2002 et ensuite Balla Gaye 2 qu’il fera mordre la poussière en 2014. En leur dépossédant du titre de Roi des arènes, le Mbourois avait marqué son empreinte en devenant le seul lutteur à avoir réussi à porter à deux reprises la couronne de Roi.



Le géant de la Petite Côte s’est aussi frayé un chemin dans le MMA, au même titre que son jeune adversaire. Il aura besoin de l’endurance de cette discipline pour s’imposer.



Après avoir vu ses deux derniers combats soldés par deux défaites face à Eumeu Sène et Tapha Tine, Bombardier aura quoiqu’il en soit besoin de succès pour entrevoir une belle fin de carrière. A défaut d’anticiper la fin de la carrière à deux ans de l’âge de la retraite fixée à 48 ans.



En lever de rideau, le gala de ce dimanche sera agrémenté par d’autres affiches qui ne manqueront pas de piquant dont le combat spécial entre Bébé Diène (Soumbédioune) et Amanekh, alias de Requin de Rufisquois (Lébougui). Les autres combats préliminaires opposeront Ordinateur (Boy Niang) à Ousmane Gandigal (Grand-Yoff Mbollo) et Calme Ndour (Boy Niang) à Soundiata (Bosco Sow)

