Lutte : Face à Tapha Tine, Eumeu Sène a commis l’erreur d’engager une fausse bagarre (Babacar Simon Faye)

‘ ’Avec ce succès, Tapha Tine reste sur les starting-blocks pour la course au titre de roi des arènes, que détient Modou Lô ’’, a fait observer Babacar Faye.



‘’ Eumeu Sène a manqué le coche, en n’exploitant pas une position fâcheuse de son adversaire, un peu sonné après un échange de coups, pour sceller le combat à son compte ’’, a-t-il fait remarquer.



Prié d’analyse le combat, Babacar Simon Faye a dit que ‘’ le premier accrochage dans l’enceinte, avant le coup de sifflet de l’arbitre, annonçait une confrontation à poings nus ’’.



Et contre toute attente, selonBabacar Faye, ‘ ’la première action d’envergure de ce choc de titans, a porté la signature d’Eumeu Sène ’’.



Après la blessure de Tine, ‘’ le combat venait vraiment de commencer, au grand bonheur des amateurs de sensations fortes ’’, a-t-il commenté.



‘’Tapha Tine n’a eu aucune peine à signer une victoire éclatante’’



Le technicien de lutte estime que Sène ‘’ a réduit ses chances de remporter le gain du combat ’,’ dès l’instant où il a manqué d’exploiter ‘’ une position fâcheuse de son adversaire, un peu sonné, après un échange de coups, pour sceller le combat à son compte ’’.



‘’ Pour se rattraper, il a tenté une entrée en jambes hasardeuse, après une diversion par le haut, en engageant une fausse bagarre. C’était l’erreur à ne pas commettre face à un adversaire de 135 kilos ’’, a expliqué Babacar Faye.



Il constate que ‘’ Tapha Tine n’a eu aucune peine à signer une victoire éclatante ’’, en imposant à son adversaire, son poids et sa ‘’ puissance physique ’’.



‘’ Pikine vient de plonger de nouveau dans la douleur, après le revers d’Ama Balde face à Modou Lô, le week-end dernier ’’, a commenté le spécialiste.



Tapha Tine signe sa 16e victoire en arène nationale. Il a subi cinq défaites. Eumeu Sène, en 23 combats, a obtenu 11 victoires, 10 défaites et deux nuls.