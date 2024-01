Lutte-Ness : « Le combat de rêve c’est Modou Lô contre Tapha Tine même si Siteu v Modou Lô serait énorme »

« Ceux qui connaissent la lutte savent que Boy Niang n’était pas lui même dès son entrée au stade et ça se voyait pendant sa chorégraphie. Boy Niang a donné trop de respect à Modou Lô et pour le battre il ne faut surtout faire des calculs. J



e savais qu’après cinq minutes de combat que Boy Niang allait perdre. Il ne faut pas donner du temps à Modou Lô, jamais sinon vous perdez (…) Les prochains adversaires de Modou Lô sont nombreux même si il pourrait arrêter sa carrière.



Siteu, Reug Reug sont des adversaires potentiels mais je pense que le combat que tout le monde rêve de voir c’est Modou Lô v Tapha Tine. Toutefois Siteu v Modou Lô me plairait bien et ce serait énorme.



Mais il ne faut pas oublier le fils de Double Less, Balla Gaye. Il a battu deux fois Modou Lô donc il est dans la course même si Modou Lô a déclaré ne plus vouloir l’affronter » a t’il confié à Fadam 2 depuis les États-Unis.



S wiwsport.com