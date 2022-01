Lutte: Plus de 7 millions FCfa charcutés du cachet de Bombardier et de Balla Gaye 2

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 10:46

Le CNG a décidé de sanctionner les deux lutteurs, Bombardier et Balla Gaye 2, pour le non-respect de plusieurs règles. D’après "Sunu Lamb", Balla Gaye 2 a perdu plus de 5 millions FCfa sur son cachet. Il a perdu 10% de son reliquat, soit une coupure d’un million FCfa.



Il lui a aussi été défalqué 1 million pour usage de feu sur le tartan, 1 million pour l’introduction d’un enfant dans l’aire du combat, 1 million pour l’introduction d’un miroir, 710.000 FCfa pour dépassement du temps de préparation mystique, 930.000 FCfa pour surplus d’accompagnateurs, 20.000 FCfa pour surplus d’accompagnateurs au niveau de l’enceinte.



Bombardier, pour sa part, a été privé de 2 millions sur son cachet. Pour les quatre avertissements reçus, il a perdu 1 million, 590.000 FCfa pour la préparation mystique, 390.000 FCfa pour surplus d’accompagnateurs, 20.000 FCfa pour surplus d’accompagnateurs au niveau de l’enceinte.



Ce montant fait plus de 7 millions FCfa dans les caisses du CNG.



