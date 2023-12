Lutte-Surprise d’un génie : Reug Reug bat Bombardier et entre dans la cour des grands Wiwsport-Reug Reug (Thiaroye) a réussi son pari de vaincre l’énorme champion Bombardier (Mbour) ce dimanche 24 décembre à l’arène nationale. Il s’impose ainsi comme un VIP confirmé après ce grand succès.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Si Reug Reug avait échoué lors de sa dernière sortie face à Sa Thiès (première défaite en carrière), le phénomène de Thiaroye s’est bien rattrapé ce dimanche face à Bombardier. Après un round d’observation assez long avec des balancements de bras, l’arbitre central Malick Ngom avertit les deux lutteurs pour non combativité.



Reug Reug se décide alors à attaquer Bombardier. Il saisit son nguimb, pivote avec lui avant de le mettre au sol. Un geste de classe digne des très grands champions. Reug Reug est indéniablement devenu un champion en faisant mordre la poussière à Bombardier.



Il s’agit ainsi d’une 15e victoire en poche pour le champion de Thiaroye qui n’a mordu la poussière qu’une seule fois depuis le début de sa carrière en lutte avec frappe. Nul besoin de dire alors qu’il est désormais en pôle position pour disputer le titre de roi des arènes qui sera d’ailleurs mis en jeu dimanche prochain à l’occasion du choc royal entre Modou Lô et Boy Niang 2.



Wiwsport.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook