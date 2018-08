Lutte contre l’émigration clandestine : Le Sénégal et l’Espagne traquent les passeurs

Face à l’expansion du phénomène de l’émigration clandestine, le Sénégal et l’Espagne se sont lancés à la chasse des trafiquants de migrants.



Avis aux passeurs de migrants : le Sénégal et l’Espagne sont sur leurs trousses. En visite hier en Dakar, le Ministre de l’Intérieur espagnol s’est mis d’accord avec son homologue Sénégalais pour le renforcement de la lutte contre ces organisions criminelles. Fernando Grande-Marlaska Gomez a préconisé la surveillance des côtes atlantiques au Sénégal, en Gambie et, au Guinée Bissau.



Dans cet axe d’accostage de pirogue, les candidats attirés par l’odeur de la mer et le parfum de l’Europe, affluent depuis quelques mois. « Nous avons exposé nos différentes préoccupations : c’est de renforcer la surveillance avant le départ des migrants. C’est absolument nécessaire. La formation qui lie l’Espagne, l’Union Européenne au Sénégal doit être élargie à la Gambie, voire même Guinée Bissau. On peut fermer toutes les frontières, mais on ne peut pas interdire à un Sénégalais d’aller en Gambie. A partir de ce pays, il peut également aller en Europe », a souligné Aly Ngouille Ndiaye, Ministre Sénégalais de l’intérieur.



Face à la délégation ibérique, le dirigeant Sénégalais a affiché la « détermination du gouvernement à barrer la route aux passeurs. Et bien sûr, il a cité l’arrestation de 14 présumées trafiquants de migrants à Rosso en juin dernier et l’incarcération de 3 autres, interpelle il y a 10 jour à la porte du millénaire. «Depuis 2010, il y a un nombre très peu de pirogues sénégalaises, arrivées aux iles canaries. Nous sommes conscients que cela est dû au travail du Sénégal depuis ses côtes et, à toute la politique de prévention et lutte contre les organisations criminelles qui trafiquent avec des personnes », a salué M.Gomez.



Cependant, Aly Ngouille Ndiaye a appelé les deux pays à accroître les moyens de surveillance au niveau de la mer. « Il faut des moyens maritimes et aériens. Je peux considérer que, c’est un problème. Nous devons renforcer le dispositif de renseignement et la synergie de toutes les forces. Nous avons suggéré que des pays comme la Gambie et la Guinée Bissau soient intégrés dans le dispositif », a-t-il propose. En tout cas, la coopération policière de surveillance est « très efficace », a souligné le Ministre Espagnol, appelant à son renforcement.



