Lutte contre l'injustice/ Après une fausse alerte de saccage: La gendarmerie débarque au Soleil Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mars 2022 à 00:41 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de notre lutte contre l'injustice chronique instaurée par Yakham Mbaye depuis son arrivée au Soleil, l'intersyndicale du Soleil a initié, ce vendredi une campagne d'affichage. Cette activité fait suite à la série de manifestations enclenchée depuis que le directeur général du soleil Yakham Mbaye, traité de lâche avec des pratiques malveillantes a, dénonce-t-on, par le biais de son bras armé, son Dga Amadou Gaye Ndiaye, privé de salaire leur deux collègues, Mouhamadou Sall et Moustapha Lo. Une ignominie que l'intersyndicale regroupant le Synpics, la Cnts et le Stls dénonce de vive voix depuis près de deux semaines.

Le collège des délégués du Personnel de la SSPP Le Soleil, à travers un communiqué dénonce l’attitude de Yakham Mbaye, en véritable poltron qui s'est terré depuis dans son trou qu'il refuse de quitter. Et pourtant, il a toujours crié sur tous les toits être un bagarreur qui ne recule devant rien.



Mais quelle ne fut leur surprise, ce vendredi, de voir, un peu après 18 heures, la gendarmerie débarquer au Soleil avec plusieurs éléments dans trois véhicules prêts à intervenir. Chose étrange, les hommes en bleu ont reçu l’information selon laquelle, les agents du Soleil seraient sur le point de saccager les locaux de l'entreprise pourtant équipée d'une trentaine de caméra, installée par Yakham Mbaye pour avoir un œil sur les agents.



Heureusement que leur supérieur, précise-t-on, en bon républicain, après avoir constaté un calme plat, du rouge et des affiches un peu partout, a appelé les agents à veiller à toujours préserver leur outil de travail. Il dit être informé à temps réel de tout ce qui se passe au Soleil et remonte régulièrement l’information à la hiérarchie.



« Cet énième acte de traîtrise de Yakham Mbaye ne nous surprend pas. Il témoigne de la mauvaise foi d'un Directeur général incompétent et malveillant qui n'a d'autre arme que de mettre d'honnêtes travailleurs en mal avec l'opinion. Un énergumène pareil, doublé d'un manipulateur et d'un comploteur est disqualifié pour diriger une institution comme Le Soleil.



Les agents du Soleil sont assez responsables et civilisés pour détruire leur outil de travail qu'ils comptent transmettre intact à la postérité. Yakham Mbaye doit comprendre que nous sommes très déterminés à combattre l'injustice et nous ne laisserons pas distraire par ses vils agissements » », clame-t-on.







