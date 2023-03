Lutte contre l’insécurité : 29 personnes interpellées, du chanvre indien, des motos et véhicules saisis à la plage du virage Une opération de sécurisation et d’assainissement a été organisée dans la nuit du 2 mars avec les PAM de la brigade territoriale de Ouakam et Ngor sur la plage du virage.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2023 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, 29 personnes ont été interpellées dont 17 femmes pour racolage, 09 hommes pour identification, 2 pour détention et usage de chanvre indien et 1 pour trafic de Carte d'identité, nous informe Sud Quotidien.



En outre, au cours de l’opération, 1,1kg de yamba a été saisi, 3 motos immobilisés et 03 véhicules ont été également immobilisés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook