Lutte contre la COVD-19 : Les Parlementaires s’imprègnent des conditions de travail et de prise en charge dans les CTE Les députés membres de la commission Santé de l'Assemblée nationale du Sénégal ont effectué hier une visite dans les Centres de traitement des épidémies (Cte) de l'hôpital Principal de Dakar, d Chu de Fann, de l'ex-Cto Hoggy et de l'hôpital Dalal Jamm à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Les députés Awa Guèye, Aminata Diao et leurs collègues sont venus s'enquérir des conditions de prise en charge des malades de Covid-19 dans les Cte. «Nous sommes rassurés de ce que nous avons vu. Nous avons vu un personnel médical engagé et motivé. Nous les félicitons», se réjouit Awa Guèye.



Partout où la délégation des parlementaires est passée, les députés ont eu droit à des explications claires et détaillées sur la prise en charge des malades. Ils ont aussi constaté la présence du matériel médical dans les structures de santé, contrairement à ce qui est véhiculé.



Par ailleurs, les députés membres de la commission Santé de l'Assemblée nationale envisagent de faire un plaidoyer fort pour inviter les populations à aller se faire vacciner. «Nous demandons aux populations de respecter les mesures barrières mais aussi à se faire vacciner. Actuellement c'est la seule solution contre la Covid-19», soutient elle.



«Nous invitons aussi les populations à se faire diagnostiquer dès les premiers symptômes».

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos