Lutte contre la Covid-19 : Seules 564 998 sont complètement vaccinés sur les 1 360 095 On se glorifie d’avoir atteint le chiffre d’un million de personnes vaccinées contre la covid-19. Ce chiffre cache mal la réalité. L'As

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités sanitaires ont mis dans le même panier ceux qui ont reçu une dose et ceux qui ont reçu la seconde dose, ainsi que ceux qui ont reçu la dose unique du Johnson & Johnson.



L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a révélé qu’à la date d’hier, 1.360.095 personnes sont vaccinées contre la covid-19 dont 564.998 personnes qui sont complètement vaccinées.



Cependant 795.075 personnes attendent de recevoir la seconde dose du vaccin. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a réceptionné 1.758.318 doses de vaccins. Aujourd’hui, 77% des doses sont déjà administrées



L’As



