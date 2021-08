Lutte contre la Covid-19 : une unité de vaccination mobile au marché au poisson de Pikine Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, une unité de vaccination mobile a été déployée au marché central au poisson de Pikine, pour la deuxième fois. Un programme qui, de l’avis du directeur du marché Abou Mbaye, entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie avec comme objectif de vacciner tous ceux qui fréquentent ce marché.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

A l’en croire, dès la confirmation du premier cas, l’administration du marché avait imposé le port obligatoire de masque à toute personne qui fréquente le marché, ainsi que le lavage systématique des mains, en plus de la sensibilisation. Une vaste opération de désinfection du marché est prévue avec le service d’hygiène.



Par ailleurs, Abou Mbaye révèle que le marché central n’a jamais enregistré de cas de covid-19. Il promet de se battre pour que le marché n’enregistre pas de cas pour cette 3e vague meurtrière.



Le président des délégués du marché, Mamadou Sow, a salué ce geste parce que, dit-il, les pêcheurs se réveillent à 03 heures du matin et rentrent le soir vers 17 heures. Pour dire qu’ils n’ont pas le temps d’aller se faire vacciner dans les structures sanitaires.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos