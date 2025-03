Lutte contre la mortalité infantile dans le monde : L’ONU reconnaît les efforts du Sénégal Selon deux rapports du Groupe inter-organisations des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité juvénile, le taux de mortalité des moins de cinq ans a diminué de plus de moitié dans le monde depuis 2000. Malgré des géographies, des conditions économiques et des systèmes de santé différents, le Sénégal est cité en exemple dans la lutte contre la mortalité infantile. Cela est dû à une gouvernance solide, des investissements stratégiques dans la santé, et l'intensification des interventions sanitaires fondées sur des données probantes. Extraits du quotidien EnQuete

Sénégal, pays exemplaire en matière de réduction de la mortalité infantile



À l’image de pays comme l'Inde, le Népal ou le Ghana, le Sénégal a été cité en exemple. Selon les rapports, le Sénégal a enregistré l'une des plus fortes baisses de mortalité des moins de cinq ans au monde, avec une réduction de 70 % depuis 2000, tout en diminuant la mortalité néonatale de 41 % sur la même période.

Le groupe des Nations Unies estime que cela reflète la priorité nationale accordée à la santé infantile.



“Le renforcement de la couverture sanitaire universelle, la gratuité des césariennes, l'élaboration d'une politique de fourniture d'équipements pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, et l'intégration de la surveillance de la mortalité maternelle et infantile au Programme intégré de surveillance et de riposte aux maladies ont tous amélioré la qualité et l'accès aux soins de santé”, notent les rapports.



Le Groupe des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité juvénile a noté que les efforts d'engagement communautaire, tels que la promotion de la demande de soins de santé reproductive et la mise en œuvre d'un plan de communication intégré sur la pneumonie, la diarrhée et la malnutrition, ont permis de sensibiliser davantage à la santé.



“Soutenu par une société civile dynamique et une politique de santé communautaire solide, le pays a intensifié ses interventions clés, notamment la surveillance et la réponse aux décès maternels et périnatals, les soins obstétricaux et néonatals d'urgence, la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et la promotion de l'allaitement maternel, autant de mesures qui ont contribué aux progrès”, ajoutent les rapports.



Grâce à des programmes de vaccination élargis, à une gestion intégrée des maladies infantiles et à des services de proximité renforcés, réduisant encore davantage la mortalité, le groupe des Nations Unies estime que le Sénégal a établi une référence en matière d’amélioration de la survie des enfants.



