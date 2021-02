Lutte contre la pandémie au Sénégal: 1,58 milliard de FCfa décaissés pour renforcer le dispositif sanitaire

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal a pris l’initiative de renforcer le dispositif sanitaire de lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires.



D’après "Source A", le Ministère de l’Education nationale a bénéficié d’un don d’une valeur de 1,58 milliard de francs Cfa du Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation de base (Paqeeb) de la Banque mondiale.



Cette somme allouée aux autorités académiques et aux ‘’daaras’’ est destinée à l’achat de masques, de gels hydroalcooliques, entre autres. Nos confrères précisent que Les ‘’Daaras’’ (Ecoles coraniques) ne bénéficieront, quant à elles, que de 58 millions FCfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos