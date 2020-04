Lutte contre le COVID-19: l’UE débloque 150 millions d’euros de dons pour appuyer le Sénégal L’Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Mme Irène Mingasson, a annoncé aujourd’hui, la mise à disposition d’une contribution totale de 150 millions d’euros, soit presque 100 milliards FCFA de dons de l’UE pour le Sénégal.

Cette enveloppe, nous dit-on, sera complétée par celles de ses Etats membres et de la Banque européenne d’Investissement. 130 millions d’euros (environ 86 milliards FCFA) seront mis à disposition sous la forme d’un appui budgétaire, qui correspond à un don, avec un premier décaissement immédiat de 12,3 million d’euros (plus de 10 milliards FCFA).



Selon le communiqué parvenu à leral.net, cet instrument octroiera au gouvernement du Sénégal, une plus grande flexibilité et rapidité d’action. Près de 20 millions d’euros additionnels seront mobilisés, grâce aux projets financés par l’UE au Sénégal, en partenariat avec le Gouvernement, la société civile et le secteur privé.



L’Union européenne (UE) avait décliné, le 8 avril, les axes de son plan d’action visant à soutenir les dispositifs mis en place par ses pays partenaires, dont le Sénégal, pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Cette action, d’après le document, a pour objectif de contribuer aux réponse apportées à la crise sanitaire actuelle, aux besoins humanitaires qui en découlent, ainsi qu'à son impact socio-économique. Son appui financier global s’élève à plus de 15,6 milliards d'euros.



Sur cette enveloppe, 3,25 milliards d'euros sont destinés à l'Afrique, pour appuyer les Etats du continent à faire face, non seulement aux besoins immédiats en matière de soins de santé, mais également aux conséquences économiques et sociales de la pandémie.



Pour rappel, au Sénégal, le Président Macky Sall a créé le fonds de riposte Force Covid-19, doté de 1000 milliards de FCFA.









