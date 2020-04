Lutte contre le Covid-19 à Pikine Ouest: Le Conseil municipal remet un important lot de matériels de prévention à leur maire

Il ne doit pas y avoir une commune plus solidaire et engagée que celle de Pape Gorgui Ndong. Le maire de la commune de Pikine Ouest a, en effet, reçu de son Conseil municipal un important lot de matériels de prévention du Covid-19, composé de gel hydro-alcoolique, de savon liquide, des lavoirs et autres ustensiles, dont les populations ont grandement besoin pour se prémunir contre cette maladie si contagieuse.



Cette action intervient dans un contexte de solidarité nationale, d'union des cœurs et d'entente mutuelle, dans ces moments qui nécessitent de réunir toutes les forces. C'est pourquoi, le maire Pape Gorgui Ndong a fait part de son plaisir de voir le Conseil municipal autour de sa personne pour, en commun, bouter la maladie hors de la commune. '' Je vous réaffirme ma disponibilité et vous réitère mes remerciements les plus chaleureux pour cet acte noble que vous venez de réaliser, pour accompagner les populations par rapport aux mesures de protection et de prévention contre le Covid 19.



Cet acte est d'autant plus salutaire qu'il intervient dans un moment de solidarité et d'union nationale, mais qui traduit aussi, cette entente cordiale et l'union des cœurs dans le Conseil municipal. Ainsi, vous venez de montrer que vous méritez la confiance des populations qui vous ont élus et à qui, vous montrez plus d'engagement pour la satisfaction de leurs préoccupations '', s'est ainsi réjoui Pape Gorgui Ndong.