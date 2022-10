Lutte contre le terrorisme : Le Fbi arme la Police et la Gendarmerie A travers une formation, le Fbi a outillé plusieurs policiers sénégalais dans la lutte contre le terrorisme, qui ravage plusieurs pays du Sahel. Pour les policiers sénégalais, c’est une mise à niveau essentielle pour faire face aux menaces djihadistes.

Le Fbi a organisé une session de formation de cinq jours à l’endroit des cadres supérieurs de la Police et de la Gendarmerie des pays du Sahel. Cette 4e session fait suite à celles organisées au Niger, au Mali et en Mauritanie sur la lutte contre le terrorisme. Elle entre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale.



Ainsi, ce sont essentiellement des Forces de défense et de sécurité, composées de la Police et de la Gendarmerie, qui ont bénéficié de cette formation de renforcement de capacités en matière de terrorisme. « Nous venons de terminer la 4e session de formation Aep, la formation des cadres supérieurs, qui est un programme annuel organisé par le Fbi dans le cadre du renforcement de capacités des acteurs de la chaîne pénale », indique Babacar Mbaye Diouf, Commissaire de police, chef de la Brigade anti-terroriste à la Division des investigations criminelles.



D’après le Commissaire Diouf, « c’est dans le cadre de sa stratégie que le Fbi les accompagne de par son expérience et de par sa trajectoire en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la criminalité transnationale organisée ».



En dehors de la formation assurée par Fbi, cette session a été une occasion pour partager des expériences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. «C’était aussi une occasion pour nous d’échanger sur beaucoup de problématiques avec nos partenaires et amis de l’Afrique, notamment le Mali, la Mauritanie et le Niger, qui sont des pays en proie à la menace terroriste », ajoute Commissaire Babacar Mbaye Diouf.



Pour lui, « l’intérêt de cette session est de pouvoir faire un partage d’informations et de bonnes pratiques ». Selon le policier, le Sénégal en sort renforcé. « Comme vous le savez, jusque-là, on est épargnés par une attaque terroriste. Les pays participant à cet atelier, ce sont des pays qui font face à des menaces terroristes, qui ont engrangé de l’expérience dans ce domaine. Nous pensons que le fait de côtoyer ces commissaires de police dans le cadre d’une discussion franche, pourra nous servir d’aiguillon pour mieux adapter notre stratégie, afin de contribuer à préserver le Sénégal contre toute attaque terroriste », croit-il savoir.



Babacar Mbaye Diouf enchaîne : « Depuis les années 2011-2012, les attaques ont commencé essentiellement au Mali. Cela s’est répandu au Burkina puis au Niger. En Mauritanie, on peut dire que depuis 2011, ils n’ont pas connu d’attaque ». Alors que le terrorisme est en train de s’étendre vers les pays côtiers comme le Bénin et le Togo. « Ce qui veut dire , note le commissaire Mbaye Diouf, que le Sénégal n’est pas à l’abri. Mais si nous n’avons pas connu d’attaques terroristes, nous avons aussi une belle leçon à enseigner aux autres pays partenaires. »



Pour le commissaire, il faut toujours s’adapter et partager les renseignements. « Comme la menace nous vient de l’extérieur, il est important de partager des renseignements avec ces pays frères, pour mieux suivre l’évolution de la menace afin d’apprendre de leurs erreurs, en vue d’étoffer notre système de défense », conseille-t-il.



D’après lui, « si nous n’avons pas connu d’attaque, c’est parce qu’il y a un dispositif qui est bien debout. Une expérience que nous pouvons partager avec les autres partenaires », poursuit-t-il. En écho, l’ambassadeur des Etats-Unis à Dakar réitère le soutien de son pays dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Lequel est frappé par des attaques djihadistes qui ont ravagé plusieurs pays comme le Mali, le Burkina, le Niger.











