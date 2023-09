Lutte contre le terrorisme : Macky Sall appelle le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités APS- Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a de nouveau appelé mardi à New York, le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.

‘’Le Sénégal invite à nouveau le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, en vertu du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte des Nations unies’’, a notamment déclaré Macky Sall dans son adresse à la 78e session de l’Assemblée générale ordinaire de l’ONU.



Dans son discours dont copie à été transmise à l’APS, a rappelé l’alerte mainte fois répétée par le Sénégal sur l’inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique.

‘’L’urgence de l’heure, c’est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique, sans réaction appropriée du Conseil de Sécurité’’, a indiqué Macky Sall.



Il a insisté sur le fait qu’à maintes reprises, lors de son mandat au Conseil en 2016 et 2017, le Sénégal avait alerté sur l’inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les mandats et les équipements ne répondent guère à la nature des situations.



‘’Il n’y a pas de paix à maintenir là où il s’agit plutôt de la restaurer, en combattant des groupes armés qui pillent et endeuillent au quotidien des populations innocentes, occupent des territoires entiers et menacent des Etats dans leur existence’’, a déploré le chef de l’Etat sénégalais.



