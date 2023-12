Lutte contre le vol transfrontalier de bétail : Le Balantacounda liste ses exigences La création de numéro vert pour le signalement des cas de vol, l’harmonisation de la réglementation de la circulation du bétail dans la zone transfrontalière, l’installation d’enclos communautaires pour sécuriser le bétail, entre autres. Telles sont les demandes fortement exprimées par les populations du Balantacounda, lors d’une session de dialogue. intercommunautaire sur le vol transfrontalier de bétail entre le Sénégal et la Guinée Bissau.

Session tenue la semaine dernière à Sathioum, dans le département de Goudomp. Cette rencontre a enregistré la participation de 20 chefs de villages situés le long de la frontière.



Ces autorités de proximité ont profité de cette occasion ,pour « encourager l’identification du bétail et le marquage, pour faciliter la recherche et la restitution en cas de perte ou de vol ». S’y ajoute la mise en place de mesures sécuritaires pour la protection des acteurs impliqués, en cas de retour du bétail restitué.



Sans oublier d’« instituer des badges pour les acteurs des comités reconnus pour faciliter leur intervention ». Autres demandes formulées lors de cette session de dialogue intercommunautaire, c’est « la prise de mesures au niveau étatique, pour l’harmonisation des lois réglementant la circulation des armes ».



Mais aussi, « l’implication des acteurs de la justice dans la sensibilisation des communautés, sur le cadre juridique lié à la criminalisation du vol de bétail », entre autres.



À signaler que cette rencontre est organisée avec l’appui du Réseau Ouestafricain pour l’édification de la paix (WANEP), qui coordonne un consortium de trois organisations partenaires basées au Sénégal et en Guinée-Bissau. Ces dernières sont parties prenantes de la mise en œuvre du projet de lutte contre le vol transfrontalier, financé par la coopération autrichienne pour le développement.



