Lutte contre les agressions à bord de motos: la police ouvre une nouvelle unité

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

La police nationale se dote d’une nouvelle section de motocyclistes pour lutter contre les agressions à l’aide de moto. Le commissaire central de Dakar, Ndiakha Sène apprend que cette unité basé au commissariat central de Dakar, a été créée pour lutter contre la recrudescence des agressions à bord de motos.



Ayant pour mission spéciale de traquer, de suivre, de surveiller et de patrouiller dans les artères de Dakar et composée de fonctionnaire de police, cette section est bien armée en matériel et en effectif.



Cette nouvelle unité est rattachée à la Section de Recherches.













RFM

