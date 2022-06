Lutte contre les inondations / Pour soulager Keur Massar : L’Etat a injecté 28,5 milliards FCfa Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, au terme d’une visite des ouvrages installés dans le cadre de la lutte contre les inondations ce jeudi, dit être convaincu que l’engagement pris, le 17 septembre 2020, par le Chef de l’Etat, Macky Sall, de lancer des travaux d’envergure au niveau de Keur Massar, a été respecté. Car, fait-il comprendre, en plus des travaux de canalisation, dont l’exécution se fait à « un rythme satisfaisant », il y a également le bassin de la forêt classée de Mbao, où sont déversées les eaux de Keur Massar et le bassin versant vers Mbeubeuss.

« Ce que nous avons vu, nous rassure, les populations, elles-mêmes, ont constaté que des progrès ont été réalisés, comparé à la situation de septembre 2020, quand le Chef de l’Etat annonçait le lancement d’un programme d’urgence au niveau de Keur Massar. Cela a été matérialisé avec un premier marché de 15 milliards FCfa, puis un avenant de 2,5 et un deuxième marché de 11 milliards », s’est ainsi réjoui Serigne Mbaye Thiam.



A l’en croire, le dernier marché concerne particulièrement le bassin versant vers Mbeubeuss, comme l’avait ordonné le Président Sall. A terme, cela permettra de soulager certains quartiers critiques de toute la zone. Il assure qu’une réunion avec les services techniques est prévue mercredi prochain, pour mieux coordonner les actions.



D’après "Le Soleil", M. Thiam, a par ailleurs, soutenu que les travaux d’urgence de l’année dernière, sont exécutés par les deux entreprises à 100%. C’est ce qui explique, selon lui, l’avenant de 2,5 milliards FCfa signé avec les deux entreprises, en vue de conforter la lutte contre les inondations. « Cet avenant avait pour objet de paver certaines rues avec des réseaux secondaires réalisés pour capter les eaux venant des quartiers », a-t-il notamment dit.



Mais parallèlement à ces travaux, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a indiqué qu’il est retenu avec la Brigade des sapeurs-pompiers à Keur Massar, de maintenir le même dispositif de pompage que l’année dernière, en vue de parer à toute éventualité.



Parlant au nom des populations de Keur Massar, Makhtar Diop, a remercié le Chef de l’Etat. « Il nous avait promis d’ériger la commune en département, il l’a fait. Et pour les canalisations, de Darou Rahmane à Aynou Mahdi, en passant par l’Unité 3, les entreprises sont sur le terrain depuis l’année passée », a-t-il déclaré, demandant au Gouvernement de poursuivre les travaux.



