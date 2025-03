Lutte sénégalaise : La police lève la suspension de la couverture sécuritaire des combats après un accord avec les acteurs Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé la levée de la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l’ensemble du territoire national à compter du 1ᵉʳ avril 2025.

Cette décision fait suite à une série de concertations menées entre les acteurs de la lutte, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



À l’issue des discussions, un consensus a été trouvé sur les points soulevés, avec des engagements fermes pris par les parties prenantes pour garantir la sécurité lors des événements de lutte.



Pour rappel, la suspension avait été décidée le 18 février 2025 après des incidents survenus lors du combat opposant Franc à Ama Baldé. Le ministère appelle désormais tous les acteurs à respecter scrupuleusement les engagements pris pour éviter de nouveaux débordements.



