Lynchage à mort d'Abdourahmane Niasse à Kaolack : La police interpelle quatre individus

‘’ Nous avons été informés, ce jour vers 5 h du matin, qu’un jeune du nom de Abdourahmane Niasse venait d’être lynché à mort. La police de secours, arrivée sur les lieux, a pu, avec l’aide de la foule, interpellé quatre individus qui seraient les auteurs des faits ’’, a précisé le chef de service régional de la Sécurité publique.



Conduits dans les locaux du Commissariat central et interrogés, les prévenus ont reconnu être impliqués dans les faits puisque le jeune s’était introduit dans l’un des bus garé à la station pour voler, a rapporté l’officier de police.



‘’ Ils (les mis en cause) l’ont interpelé avant de le lyncher et, malheureusement, il est retombé sur le dos et il est mort sur le coup ’’, a signalé le commissaire Aliou Bâ, précisant que les jeunes qui voulaient attaquer les prévenus, ont été dissuadés par un dispositif de la police qui est vite arrivé sur les lieux du drame, pour sécuriser les mis en cause et les quatre bus dont certains ont été caillassés.



Finalement, les bus ont été déplacés et envoyés dans un endroit sécurisé. Les quatre mis en cause sont présentement en garde-à-vue au Commissariat central de Kaolack, où l’enquête suit son cours.



Le corps du jeune qui avait été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, a été finalement remis à sa famille, après autopsie faite par un médecin-légiste, qui a conclu à une ‘’mort suite à un traumatisme cranio encéphalite’’.











APS