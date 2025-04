M. Doudou Kâ, ancien Ministre, reçu en audience par le président Nicolas Sarkozy

Le président du parti URRGENS, le Ministre Doudou Kâ a tweeté sur son audience avec le président Nicolas Sarkozy. Les deux hommes ont longuement échangé. L’essentiel de leur échange reste présentement, un mystère.



Mais, l'avenir le dira. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'ancien président de la République Française, du G8 et du G20, est aujourd’hui, très introduit dans les grandes sphères décisionnelles en Afrique, particulièrement en Afrique de l’Ouest.