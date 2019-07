M. Youssoupha Ndao et Cie font condamner lourdement la Sonatel et Ecobank Sénégal

Statuant publiquement en référé et en premier ressort, en la forme, le président Papa Abdoulaye Dondé a déclaré l'action des plaignants, recevable.



Ainsi, il a déclaré la SONATEL SA débitrice des causes de la saisie attribution de créances du 16 avril 2019. Ensuite, il a condamné Sonatel SA et ECOBANK SENEGAL SA à payer à monsieur Youssoupha NDao et 144 autres personnes la somme de 404.547.971FCFA, sous astreinte de 500.000FCFA par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.



Cependant, la juridiction a débouté la PCCI de toutes ses demandes. Les dépens ont été également mis à la charge de la Sonatel et de la PCCI.



Mes Etienne et Padanou ont défendu les intérêts des plaignants. En face d'eux, y'avait Mes Kane, Sall, et Saer Lo Thiam qui ont assisté la Sonatel.