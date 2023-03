M. le Président, protégeons nos corps d'élite et maintenons cette crédibilité autour de ces institutions méritantes

M le Président



À titre d'information et la préservation de nos valeurs fondamentales. Le respect de notre Auguste magistrature. Il est important de rappeler que le secret de l'instruction est fondamental pour la sécurité d'un pays aussi majestueux que le Sénégal.



Depuis un certain moment, le constat est général vos hommes d'une manière inconsciente, parlent des dossiers en cours ou entre les mains de la justice. Ce qui pousse une partie de la population à dire que la justice est partiale, ce qui peut conduire à beaucoup de dérives. Car certains iront jusqu'à faire justice pour eux-mêmes. Nous nous sommes habitués à les entendre trahir le secret de l'information judiciaire à des fins politiques, tout en y ajoutant des faits qui n'ont jamais figuré dans aucun des secrets de l'instruction.



Dernièrement, nous avons vu en pleine interrogation, des hommes de votre côté qui avaient commencé à sortir des informations infondées sur des supposés demande de pardon. Pendant ce temps, l'ancien Premier Ministre n'avait même pas encore démarré la session d'interrogation. Comment peut-on faire confiance à une justice si nous avons des personnes qui passent leur temps à menacer, sans le savoir, la crédibilité d'une justice qui marche. Ce n'est pas le moment des polémiques, pensons à la Décision Divine.



Nul ne pourra y échapper et ne jetons pas du tort sur nos corps d'élite qui font un travail remarquable. Vos hommes qui font les plateaux avec aucune intention véridique, oubliant toujours que leurs paroles n'engagent qu'eux, face à des millions de Sénégalais qui les observent. Un peu de retenue à vous les hommes de plateau médiatique.



Le peuple vous regarde et surtout votre famille qui pensera que votre éventuelle promotion est due à votre capacité de divertir. Mais vous ne rendez surtout pas service au président de la République ni au Sénégal.



Ramata Lébougui



