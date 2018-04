MAROC-SÉNÉGAL: Le Roi Mohammed VI écrit au Président Macky Sall

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime au président sénégalais, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, souhaitant au peuple sénégalais frère, davantage de progrès et de prospérité, sous la conduite éclairée de Macky Sall.







«Unis par des liens séculaires de fraternité et de solidarité, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal ont su conférer une dynamique vertueuse à leurs relations politiques, économiques, culturelles et cultuelles, les hissant au niveau d'un partenariat multidimensionnel gagnant-gagnant, qui consolide la coopération interafricaine et contribue au développement durable et solidaire de notre continent», souligne le souverain.







Tout en se félicitant de ces liens, le roi Mohammed VI réitère sa ferme volonté de continuer à œuvrer de concert avec le président sénégalais en vue de renforcer davantage ce partenariat d'exception, pour le plus grand bien des deux peuples frères et au service de l'unité, de la stabilité et du progrès du continent africain.













Par Le360 avec MAP