MENACES, DIFFAMATIONS, DENIGREMENTS … :Serigne Diagne et Dakaractu trainent Serigne Mboup devant le tribunal de Kaolack Touché dans son honneur et sa dignité par les menaces et autres propos jugés diffamatoires proférés par l’opérateur économique Serigne Mboup, le Directeur de publication du site Dakaractu a décidé de répliquer en portant plainte devant le procureur de Kaolack. Pour attester de ces dénigrements dont il fait l’objet, le patron de Dakaractu a versé au dossier des captures de messages, des messages vocaux et des séquences de vidéo. La plainte étant déposée à Kaolack, Serigne Mboup était dans le bureau du procureur de la République de la localité qui a envoyé un soi transmis à la Brigade de recherches de Kaolack pour l’ouverture d’une enquête.



Le Directeur Général, Directeur de publication de Dakaractu, a décidé d’activer la machine judiciaire pour solder ses comptes avec l’opérateur économique et maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup. Et, c’est au juge du tribunal de Grande instance de Kaolack de trancher ce différend suite à la plainte déposée, hier, sur sa table par Serigne Diagne. Dans l’objet de la plainte, le patron de Dakaractu dit faire l’objet de menaces, de mensonges, de diffamations et de dénigrements. Des propos qui, dit-il, portent atteinte à sa dignité. «Par trois reprises et prenant prétexte d’invitation dans des émissions à très large écoute, monsieur Serigne Mboup, opérateur économique et acteur politique, a porté à mon encontre des accusations graves qui ternissent mon image et portent atteinte à mon honneur, ainsi qu’à la crédibilité du média que j’ai la responsabilité de diriger», s’insurge d’emblée Serigne Diagne qui fait remarquer, dans la foulée, que son refus de donner suite à une convention de partenariat commercial sollicitée par l’opérateur économique pour une couverture médiatique de ses évènements est à l’origine de cette situation. Comme en attestent les enregistrements vocaux de l’opérateur économique versés dans le dossier. La première fois, rappelle l’auteur de la plainte, c’était le 20 septembre pour le compte de l’Union des Chambres de commerce, puis récemment lors des élections locales.





Serigne Diagne refuse les propositions de convention que lui a soumises Serigne Moup



«Face à ces deux refus, le sieur Mboup ne cesse depuis lors d’organiser ou de profiter de tribunes publiques pour m’accuser de tenter de lui soutirer de l’argent, et de lui porter préjudice par des articles. Il ne cesse d’orchestrer des mensonges pour décrédibiliser Dakaractu par voie de presse et tenter de ternir mon image», explique Serigne Diagne. Poursuivant, il est revenu sur les différents plateaux qui ont servi de tribune à l’opérateur économique pour l’attaquer. «Il a organisé un point de presse juste pour relater des faits infondés, des mensonges et attaquer notre collaborateur et chef de bureau régional de Kaolack qui n’est plus en sécurité puisque faisant l’objet de menaces, de mensonges et de dénigrements. Invité sur un plateau à la Tfm, il a encore récidivé en tenant des accusations mensongères et en me diffamant nommément. Il a fallu que le journaliste le recadre et lui intime l’ordre de ne pas se servir de leur média pour attaquer des confrères pour qu’il arrête ses diatribes. Lundi 18 avril 2022, invité de Walf Tv en direct suite à une question qui n’a rien à voir avec notre organe encore moins ma personne, il a encore tenu des propos mensongers, injurieux et diffamatoires», liste le patron de Dakaractu pour motiver sa plainte.



Des captures d’écran messages, les messages vocaux et les séquences vidéo versés dans la plainte



Mieux, il a versé dans le dossier les captures d’écran messages, les messages vocaux et les séquences vidéo. Dans deux messages audio, on entend clairement Serigne Mboup dire à Serigne Diagne qu’il lui a envoyé un protocole «pour une convention dans le cadre de ses activités globales» et qu’il attendait toujours sa réaction. Seulement, Serigne Diagne n’a jamais donné de suite aux propositions de l’opérateur économique, maire de Kaolack.



