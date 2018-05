Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici MET Gala 2018: Rihanna imite la tenue du pape (PHOTOS) Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Comme l’une des personnalités les plus attendues à l’événement de mode américaine de l’année Met Gala, Rihanna n’a pas déçu quand elle a fait son entrée au Metropolitan Museum of Art lundi soir.

La chanteuse âgée de 30 ans qui accueille l’événement aux côtés d’Amal Clooney, s’est habillée en tenue de pape dans un ensemble complexe perlé, conçu par Maison Margiela. Le thème de cette année est Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Corps célestes : Mode et imagerie catholique).

Ainsi, les invités de la soirée devaient porter des tenues en rapport avec ce thème. Certains ont joué le jeu et Rihanna a fait le buzz grâce à son costume.

Rihanna a montré ses jambes dans une mini-robe bustier avec une longue jupe intégrée ouverte sur le devant avec une couronne sur la tête.



Ajoutant une touche urbaine, la veste de style de Ricana que portait Rihanna comportait des manches bouffantes et se glissait vers le bas pour révéler une épaule sexy. Chaque partie de son look était incrusté de perles, de colliers et de pierres précieuses. Pour les chaussures, elle portait des chaussures Louboutin étincelantes avec des perles.





AUTEUR: Felicia Essan



Accueil Envoyer à un ami Partager