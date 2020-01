MHD toujours en prison ? Sa soeur revient sur ses déclarations !

Le rappeur MHD est encore derrière les barreaux, sa soeur est revenu sur l’emballement qui est survenu au sujet de son frère. Notamment sur les réseaux sociaux où des rumeurs ont commencé à circuler. On vous en parle.

En effet, le rappeur MHD est de nouveau victime des rumeurs sur les réseaux sociaux. Obligeant ses proches à réagir sur le net pour rétablir la vérité auprès de tout le monde. Dans un message posté hier, sa grande soeur déclarait que le rappeur allait sortir de prison. Autant vous dire que la nouvelle a enflammé les internautes qui ont relayé toutes sortes d’infos. Affirmant aussi que la raison de la libération était «la durée de détention provisoire» qui ne pourrait pas dépasser un an en France. Mais en réalité final, tout apparaît faux, car le jeune rappeur se trouve encore en prison. On ne comprend donc pas pourquoi sa sœur a affirmé une telle chose sur Instagram. A savoir qu’il ne se trouve toujours pas tiré d’affaire, puisqu’il devra se faire juger et que la date n’a toujours pas été dévoilée!



La sœur de MHD fait le buzz sur instagram !



Il vaudrait mieux que la jeune femme ne fasse plus de communication pour son frère ! C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a réalisé une seconde vidéo pour reprendre ce qu’elle avait dit. C’est devant l’emballement que la nouvelle a eu qu’elle a décidé de s’exprimer de nouveau. Elle affirme alors qu’elle parlait d’une photo-portrait de son frère et non pas de MHD. Dans cette vidéo elle apparaît très énervée. Elle déclare alors que quand son frère se trouvera dehors, la nouvelle sera diffusée sur BFM TV. Pour rappel le rappeur MHD est incarcéré depuis plus d’un 1 an pour une affaire de meurtre. Dans laquelle il nie d’ailleurs son implication ! Dans l’histoire c’est la berline du chanteur qui aurait aidé à percuter la victime pour la mettre au sol. Affaire à suivre !