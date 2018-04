MTICK, la plateforme d’achats et de réservation de tickets de cars s’installe à Dakar MTICK se lance sur le marché du ticketing au Sénégal. Le communiqué signé par M. Abdoulaye Bill Diara, DG mtick Sénégal qui donne l’information souligne que c’est après deux ans d’expérience en Côte d’Ivoire, que la solution d’achat de tickets en ligne va être proposée aux sénégalais à partir du 08 Avril 2018.



Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Avril 2018

La même source rappelle que Mtick est une start-up africaine fondée par des ingénieurs expérimentés.

Elle propose un service d’achat de tickets à travers une multitude de canaux, téléphonique avec ou sans Internet, sur mobile/smartphone et tablette. A son avis, cette solution innovante permet aux clients de gagner du temps mais aussi de l’argent.

Le communiqué indique que Mtick accompagne en parallèle les entreprises dans leur transition digitale grâce à des outils d’analyse, une acquisition de nouveaux clients, une protection numérique face à la fraude et une équipe dédiée pour contrôler les tickets.

D’après elle, ces tickets émis sous forme électronique donnent également la possibilité de fidéliser les clients et de communiquer de manière inédite à moindre coût.

Avant de préciser que toutes les structures dans le domaine du transport ou de l’événementiel le désirant pourront utiliser la solution de manière simple et personnalisée.

Le communiqué fait savoir que la plateforme s’occupera de la billetterie 2.0 du prestataire (transporteur, organisateurs d’événements sportifs ou culturels, tickets cinéma…). Ce qui permet de déléguer leur système de vente à des professionnels.

L’outil technologique permettre également d'acheter un ticket ou un abonnement pour l’usager grâce à trois canaux de distribution faciles et rapides d'accès dont l'application Android « mtick sn », le site internet mtick.sn, ainsi que le call center où des opérateurs s'occuperont de réserver les trajets

Mariama Diallo lejecos.com

Contacts







Abdoulaye Bill DIARA - DG mtick SENEGAL







Tél : +221784623078



Mail : dir@mtick.sn



Téléchargez l’application pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=genkoka.mtick.sn.mticksn



Site : www.mtick.sn





Investissez, placez votre argent autrement, sur https://www.afrikwity.com/projet/mtick-2 la plateforme dédiée aux solutions africaines!

A. Bill DIARA

CEO

00221769460562

0022589346319

@B_DIARA

https://www.mtick.ci/

https://fr.linkedin.com/pub/bill-diara/1a/1a7/982

