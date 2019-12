Mac de Saint-Louis : Luc Nicolaï entame une grève de la faim Le promoteur de lutte Luc Nicolaiî arrêté mercredi dernier et incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, en exécution d’un mandat d’arrêt émis par la Cour Suprême depuis juillet 2017, a entamé une grève de la faim selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2019 à 13:19

Il conteste, entre autres, son incarcération à Saint-Louis, parce que dit-il, il n’a aucune famille dans cette partie du pays et réclame d’être transféré à Mbour où il réside.



Luc Nicolaï a été reconnu coupable de détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds dans l’affaire dite du Lamantin Beach, qui l’oppose à Bertrand Touly, le propriétaire de ce réceptif hôtelier.



