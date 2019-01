Macaulay Culkin : " Michael Jackson était mon ami, une personne incomparable »

Macaulay Culkin n’a rien à redire concernant l’amitié qu’il a connu avec Michael Jackson . Aujourd’hui âgé de 38 ans, l’acteur a séduit la terre entière en 1990 dans Maman, j’ai raté l’avion . Et comme il l’a expliqué au micro de Michael Rosenbaum dans son émission Inside of You , le King of Pop a été là pour lui quand il a fallu affronter la célébrité à un si jeune âge.



« Il m’a tendu la main parce que beaucoup de choses m’arrivaient très rapidement et je pense qu’il se reconnaissait là-dedans. Au final, c’est facile de dire que c’était bizarre, mais nous étions amis », a expliqué Macaulay Culkin.



Un ami incomparable

Certes, la différence d’âge entre Macaulay Culkin et Michael Jackson était conséquente, mais l’acteur n’en démord pas : son ami était une personne « incomparable », « douce » et aussi « hilarante ».



« Personne dans mon école catholique n’avait la moindre idée de ce que je traversais. Il était le genre de personne qui avait connu exactement la même chose effrayante et il voulait s’assurer que je n’étais pas seul. Je sais que c’est quelque chose pour les autres, mais pour moi, c’était une amitié normale », a ajouté celui qui est devenu le parrain de Paris Jackson, la fille du Roi de la pop.



Source 20minutes.fr