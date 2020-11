Macky II : Moïse Diégane Sarr, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargé des Sénégalais de l’extérieur Moïse Diégane Sarr, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargé des Sénégalais de l’extérieur était auparavant le Directeur du Service de gestion des étudiants sénégalais de l’extérieur. Diplômé en Management des Organisations, option Ressources Humaines & Qualité Totale. Moïse Sarr eut par la suite à travailler au Sénégal comme consultant dans un cabinet de consulting en management de la qualité, dénommé Institut Africain en management de la Qualité Totale (IAQT).

Nommé jeune Conseiller Technique à la Primature par l’ancien Premier Ministre Macky SALL, Il l’a également accompagné à l’Assemblée Nationale où il a occupé le poste de Chef de Division de la Formation. Parallement, il s'est inscrit à l’antenne de Dakar du Centre d’Enseignement Diplomatique et Stratégique de Paris (CEDS) avant de valider un autre Master 2 à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) de Paris. Enfin,il fait un troisième cycle à l’Université d’Angers en Intelligence Economique et Stratégies Compétitives.



Après cette reprise d’études en France, Il a été recruté au Conseil Général de l’Essonne et mis à la disposition de la Direction du Développement Economique et de la Recherche (DDER) comme Chargé de mission recherche, innovation et éco-activités.



Depuis avril 2013, il est à la tête du Service de Gestion des étudiants sénégalais à l’étranger (SGEE) basé à Paris.



Actions phares :



– Décembre 2013 : Déménagement du SGEE du Consulat vers un immeuble dédié sis au dans le 16e arrondissement de Paris



– Mise en place de la nouvelle politique des bourses basées sur la transparence et l’équité.



– Mise en place de la bourse de cotutelle qui est destinée aux étudiants en doctorat inscrits en cotutelle entre un directeur de thèse dans une formation doctorale sénégalaise et un directeur de thèse dans une formation doctorale dans une université ou une Institution d’Enseignement Supérieur à l’étranger.



– Mise en place d’un serveur vocal interactif accessible 24h/24 et 7J/7. Ce service permet aux étudiants allocataires d’accéder à temps réel à toutes les informations relatives à la gestion de leur cursus, au paiement de leur allocation.



– Maîtrise et régularité du paiement des allocations tous les premiers du mois même si ce jour tombe un week-end ou un jour férié.



– Signatures de plusieurs conventions de mise à disposition de logements étudiants. Le logement étant une problématique centrale des étudiants, le SGEE a noué différents partenariats avec des bailleurs tant publics que privés.



– Signature en présence de Son Excellence Le Président Macky SALL de convention d’accueil des nouveaux bacheliers d’excellence dans les lycées prépa de première ligne française



– Numérisation et rapatriement des thèses de doctorat et mémoires au Sénégal.



– Modernisation du site internet pour le rendre plus dynamique et plus interactif avec une rubrique FAQ importante qui répondra à la plupart des questions que se posent les étudiants.







